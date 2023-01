Arrivano in edicola gli “Amici Cucciolotti 2023”

Il nuovo album propone un avvincente viaggio che attraversa i continenti della Terra alla scoperta degli animali, con istantanei salti temporali per incontrare incredibili creature preistoriche e per ripercorrere la millenaria storia evolutiva dell’uomo, che ha portato l’Homo sapiens a essere l’unica specie umana attualmente vivente. La splendida copertina ha un colore simbolico: verde “speranza” perché è associata all’immagine di un cucciolo di panda gigante, specie che per molti anni è stata il simbolo dell’estinzione e della perdita di biodiversità causata dall’uomo, ma che è diventata dal 2021 emblema della capacità dell’uomo di riparare i danni causati alla natura salvaguardando così il suo habitat naturale.

Figurina dopo figurina, si può fare veramente del bene perché prosegue l’iniziativa “Bastano 8 bustine per riempire una ciotola” la più grande donazione di cibo a favore dei trovatelli accuditi dai nostri Volontari nei rifugi ENPA di tutta Italia. Completando il proprio album ciascuno potrà contribuire a realizzare altre importanti Missioni Possibili in difesa dell’ambiente marino (con la possibilità di partecipare a una giornata di pulizia spiagge in collaborazione con i Plastic busters dell’Università di Siena) e a salvaguardia delle foreste (con l’inaugurazione del “Bosco degli Amici Cucciolotti” nel Parco Nazionale del Vesuvio in collaborazione con Rete Clima e Pefc).

Anche quest’anno verranno donati gli album e le figurine Amici Cucciolotti per allietare le giornate dei bambini ricoverati negli ospedali dove svolgono la loro attività i Volontari ABIO (Associazione per il Bambino in Ospedale). A queste grandi iniziative solidali si aggiunge il progetto sociale “Figurine Amici Cucciolotti per i nonni”, fortemente voluto dall’editore Dario Pizzardi, rivolto agli anziani ospitati presso le RSA che ricevono in dono (con la collaborazione dei Volontari delle Associazioni AVO) gli album e le figurine per completarli.

Un comitato scientifico di esperti dell’Università di Torino ha confermato che il gioco del collezionare le figurine Amici Cucciolotti può contribuire al benessere psicofisico dell’anziano e va promosso anche in senso preventivo perché può ritardare l’insorgenza di patologie tipiche dei soggetti anziani con fragilità. La tematica degli animali contribuisce al coinvolgimento dell’anziano per l’imprescindibile attrazione che l’uomo prova, a tutte le età, per il mondo naturale. Se la solidarietà è uno dei valori fondamentali di Amici Cucciolotti, il divertimento e le emozioni positive sono le principali qualità di questo passatempo tradizionale, che come dice l’editore Dario Pizzardi: “Fa bene a tutte le età perché allena la mente e scalda il cuore!”

“Speranza – afferma Carla Rocchi, Presidente nazionale Enpa - è anche la parola che mi viene in mente quando penso all'incredibile progetto che è Amici Cucciolotti, e non solo per le aspettative che chi fa la raccolta delle figurine dà ai nostri trovatelli, riempiendo le loro ciotole, ma anche e soprattutto perché gli Amici Cucciolotti ci danno speranza per una missione ancora più grande: sensibilizzare le future generazioni al rispetto e alla conoscenza degli animali, aprendo il cuore e la mente delle bambine e dei bambini di tutte le età verso le altre creature che, come loro, hanno diritto alla vita, al rispetto e alla cura”.