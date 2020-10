Arriva lo Smart Check-In, un’esperienza di noleggio “coi guanti”

Sul portale MyLocauto è possibile adesso effettuare lo Smart Check-in, un nuovo servizio che permette a tutti gli utenti di rendere la propria esperienza di noleggio più veloce e digitale consentendo loro di ridurre al minimo i punti di contatto con altre persone. Per poter utilizzare lo Smart Check-in l’utente deve prima effettuare la registrazione al portale MyLocauto in maniera semplice, veloce e gratuita; tale registrazione permette di collegare rapidamente le proprie prenotazioni (anche quelle già effettuate) al proprio profilo personale.