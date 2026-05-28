Al via a Milano Anteprima d’estate: il ponte del 2 giugno diventa un viaggio tra territori e culture del mondo

L’offerta di Anteprima d’estate è una vetrina di creatività. L’esperienza proposta ai visitatori è un percorso tra tutte le regioni italiane, da Nord a Sud dello Stivale, e tra i continenti d’Europa, Africa, Asia e America tra tessuti e abiti leggeri, gioielli ispirati alla natura, creazioni artistiche luminose, soluzioni di design per la casa e l’outdoor, accessori per il viaggio e il tempo libero. La presenza di artigiani da tutto il mondo, alcuni dei quali da aree segnate da conflitti, rende l’evento ancora più significativo e invita a trasformare la visita in un gesto concreto di solidarietà. Essere presenti significa sostenere chi ha scelto la manifestazione come luogo di lavoro, scambio e relazione, portando con sé competenze, tradizioni e storie.