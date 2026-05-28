Al via a Milano Anteprima d’estate: il ponte del 2 giugno diventa un viaggio tra territori e culture del mondo

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Apre venerdì 29 maggio a Fieramilano Rho la seconda edizione di Anteprima d’estate, la manifestazione promossa da Artigiano in Fiera che celebra la bella stagione con un’esperienza immersiva dedicata all’artigianato, ai territori e alle culture del mondo.
Con la partecipazione di oltre 1.000 artigiani da 50 Paesi, Anteprima d’estate si conferma un’esperienza unica che valorizza l’incontro diretto con gli artigiani, il valore dei territori e le tradizioni più autentiche, in un’atmosfera di festa che attende l’estate. Il viaggio immersivo nei quattro padiglioni parte dall’Italia e si apre al mondo, dove ogni incontro con gli artigiani diventa un’occasione di scoperta, ogni stand diventa una tappa, ogni creazione una storia.
L’offerta di Anteprima d’estate è una vetrina di creatività. L’esperienza proposta ai visitatori è un percorso tra tutte le regioni italiane, da Nord a Sud dello Stivale, e tra i continenti d’Europa, Africa, Asia e America tra tessuti e abiti leggeri, gioielli ispirati alla natura, creazioni artistiche luminose, soluzioni di design per la casa e l’outdoor, accessori per il viaggio e il tempo libero. La presenza di artigiani da tutto il mondo, alcuni dei quali da aree segnate da conflitti, rende l’evento ancora più significativo e invita a trasformare la visita in un gesto concreto di solidarietà. Essere presenti significa sostenere chi ha scelto la manifestazione come luogo di lavoro, scambio e relazione, portando con sé competenze, tradizioni e storie.
"Anteprima d’estate consente anche ad artigiani provenienti da contesti complessi di venire a Milano per condividere il proprio lavoro in un ambiente di pace e incontro – dichiara Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi. – Invitiamo il pubblico a essere presente: ogni visita è un gesto concreto di supporto agli artigiani, che con il loro lavoro rappresentano un patrimonio di competenze e tradizioni".
A completare il viaggio, Anteprima d’estate si arricchisce di un goloso itinerario gastronomico che attraversa specialità regionali italiane e cucine dal mondo, ospitate nelle otto Piazze del Gusto tra i vari padiglioni. Chi desidera immergersi nei sapori più autentici del nostro Paese potrà intraprendere un percorso che va dalla Piazza del Gusto “Sapori di Terra e Mare”, a “Cuore italiano: Sole Sapore e Passione”, passando per la piazza dedicata ai sapori di Calabria sino ai “Tesori del Sud: Gusto e Tradizione”. Le tappe gastronomiche proseguono poi oltre i confini nazionali, con un viaggio tra profumi e suggestioni internazionali dalle “Essenze d’Oriente”, con specialità asiatiche, alla vibrante “Paella Fuoco e Fiesta” d’ispirazione europea, dai sapori di “Thailandia preziosa e Sapori indiani”, sino alle atmosfere intense delle “Braci Esotiche & Fiamme Vive” tipiche del Sudamerica.
I visitatori potranno raggiungere agevolmente il quartiere fieristico e vivere fin dal primo giorno la manifestazione, a ingresso gratuito (con pass scaricabile su www.artigianoinfiera.it). In programma fino al 2 giugno 2026, tutti i giorni dalle 10 alle 22.30, Anteprima d’estate è facilmente accessibile con i mezzi pubblici – grazie alla linea M1 della metropolitana (fermata Rho Fiera), alle linee ferroviarie regionali e del Passante Trenord e ai collegamenti Alta Velocità Italo – oltre che in auto, tramite i parcheggi di interscambio ATM e i parcheggi interni alla Fiera.