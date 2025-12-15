Artigiano in Fiera, chiude la 30esima edizione: un milione di visitatori

“Siamo estremamente grati per l'esperienza condivisa e per il successo di questa edizione, che ha confermato i risultati già positivi dell'anno scorso” ha dichiarato Antonio Intiglietta, presidente Ge.Fi. e fondatore di Artigiano in Fiera: “Il tema dell’accoglienza dei visitatori è stato un punto centrale di questa edizione. La decisione di aggiungere un padiglione per ampliare le corsie e rendere gli spazi più larghi e accoglienti è stata molto apprezzata dai visitatori, contribuendo a garantire una migliore distribuzione dei flussi e rendendo l’esperienza di visita più piacevole e ordinata” continua Intiglietta.