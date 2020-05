A Generale Conserve /Asdomar il premio Bbs Biblioteca Bilancio Sociale

Generale Conserve, azienda italiana specializzata nelle conserve ittiche, è stata oggi insignita del Premio Speciale BBS – Biblioteca Bilancio Sociale, giunto alla VI edizione, nella categoria "Ambiente" con la seguente motivazione: per la salvaguardia dell’ambiente e in particolare per i progetti legati all’approvvigionamento produttivo a beneficio di tutti, all’utilizzo della risorsa marina vissuta come bene collettivo e al raggiungimento degli “zero scarti” di lavorazione. Considerata la peculiarità della situazione contingente, a causa del Lockdown, il premio è stato consegnato in remoto da parte di Mirta Barbeschi, fondatrice di BBS.