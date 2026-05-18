"ReNest. Dalle radici al futuro. Un viaggio dentro al cibo", il percorso di Nestlé

Sarà aperto fino al 24 maggio a CityLife, nel cuore di Milano, il percorso esperienziale “ReNest. Dalle radici al futuro. Un viaggio dentro al cibo”. Promosso dal Gruppo Nestlé in Italia e realizzato con il patrocinio del Comune di Milano e di Assolombarda, si parla di una piattaforma di dialogo aperta alla città sul ruolo del cibo nella nostra vita. Il percorso è articolato in quattro tappe: si parte dalle origini, dove tutto nasce dall’equilibrio delicato tra risorse naturali, biodiversità e lavoro umano. Si prosegue poi con la trasformazione, spazio di competenze e processi che danno forma ai prodotti, per arrivare alla condivisione e infine alla rigenerazione, con uno sguardo al futuro attraverso pratiche di circolarità, recupero e riuso.