"ReNest. Dalle radici al futuro. Un viaggio dentro al cibo", il percorso di Nestlé

Sarà aperto fino al 24 maggio a CityLife, nel cuore di Milano, il percorso esperienziale “ReNest. Dalle radici al futuro. Un viaggio dentro al cibo”. Promosso dal Gruppo Nestlé in Italia e realizzato con il patrocinio del Comune di Milano e di Assolombarda, si parla di una piattaforma di dialogo aperta alla città sul ruolo del cibo nella nostra vita. Il percorso è articolato in quattro tappe: si parte dalle origini, dove tutto nasce dall’equilibrio delicato tra risorse naturali, biodiversità e lavoro umano. Si prosegue poi con la trasformazione, spazio di competenze e processi che danno forma ai prodotti, per arrivare alla condivisione e infine alla rigenerazione, con uno sguardo al futuro attraverso pratiche di circolarità, recupero e riuso.
Il “nido” di Nestlé
Lungo questo percorso, totem e installazioni interattive permettono ai visitatori di esplorare e conoscere in modo diretto e approfondito le principali filiere agricole in cui opera Nestlé. Al centro dell’esperienza è c’è il “nido”, da oltre 150 anni simbolo dell’azienda, che diventa un’arena aperta a tutti. Qui che si sviluppa un programma arricchito dal contributo di voci autorevoli del mondo scientifico, accademico, sportivo e gastronomico, protagoniste di un dialogo multidisciplinare con il pubblico. Nel ’nido’ si alterneranno protagonisti del mondo dello sport, della cucina, della ricerca scientifica e della divulgazione per approfondire il legame tra alimentazione, benessere e qualità della vita.
Da Nesquik ai Baci Perugina
ReNest è pensato anche per valorizzare alcune delle marche più note del gruppo, da Nesquik che organizza laboratori creativi per i più piccoli fino a Nescafé che regala una live demo sul caffè freddo per scoprire il lato creativo del solubile. Spazio poi al racconto di Microbiscottificio Frolla sul valore dell’inclusione, fino a l’iconico formaggino MIO che celebra 90 anni di storia, e Baci Perugina con una dimostrazione live del Maestro della scuola del cioccolato Perugina. ReNest è aperto al pubblico con ingresso gratuito.