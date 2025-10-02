"Forum Italiano Innovazione e Sostenibilità by Remind": la piattaforma permanente di dialogo tra le buone pratiche del pubblico e del privato

Renato Loiero, consigliere del presidente del Consiglio, e Mons. Joshtrom Isaac Kureethadam, autore di "Dieci comandamenti verdi <>" si sono soffermati sulle politiche industriali di sviluppo sostenibile e crescita della nazione in armonia con il Creato.

Il keynote speech è stato affidato a Marcello Cattani, presidente di Farmindustria e consigliere delegato Remind Industria Innovazione Ricerca, che ha approfondito il ruolo dell'industria come motore di sviluppo e ricerca. "Viviamo un’epoca di veloci e continue transizioni – ha affermato Cattani – in cui il cambiamento non è più un’eccezione, ma la regola. In questo contesto l'innovazione diventa la chiave per affrontare le sfide e costruire il futuro. L'industria farmaceutica ne è un motore essenziale: ogni anno i nostri medicinali curano 40 milioni di italiani e anche grazie a essi la mortalità per le malattie croniche è diminuita del 37% negli ultimi 25 anni. In Italia investiamo 4 miliardi l'anno in R&S e produzione e, con l'avvento delle tecnologie digitali, i tempi della fase di ricerca preclinica si possono ridurre del 40%. Le nostre imprese sono anche un pilastro della crescita economica: nel 2025 l'export è salito del 37% nei primi 7 mesi, contro il +3% della media industriale, e gli investimenti negli ultimi tre anni sono aumentati del 22%. È un settore strategico per la competitività e per l'autonomia tecnologica della nostra nazione, per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale e per i giovani, che qui trovano lavoro qualificato: 71.000 addetti, il 90% laureati o diplomati, con un +21% di under 35 in 5 anni. Ma oggi siamo a un bivio: l'Europa deve cambiare rotta, con regole più adatte al nuovo contesto, più competitive, meno burocratiche. Servono tempi più brevi, fast track, early access e una chiara Life Science Strategy. Per essere libero un Paese ha bisogno dell'innovazione. Perché innovazione e libertà sono inseparabili: senza l'una non può esserci l'altra".

"L'innovazione e la sostenibilità rappresentano oggi le direttrici fondamentali per garantire la competitività della nostra nazione – ha dichiarato il Cavaliere di Gran Croce Paolo Crisafi, Presidente di Remind, che ha promosso l’iniziativa – tuttavia, senza una strategia condivisa rischiano di restare parole d'ordine prive di effetti concreti. Dobbiamo rendere sostenibile la sostenibilità, trasformandola in pratiche misurabili e replicabili, e orientare l'innovazione verso il bene comune, affinché i progressi tecnologici si traducano in opportunità reali per imprese e cittadini. Il Forum Nazionale Innovazione e Sostenibilità | by Remind contribuisce a fornire spunti e idee per realizzare le politiche su Ambiente, Clima, Innovazione e Sicurezza partendo dalla condivisione di buone pratiche globali, europee e nazionali tenute conto le peculiarità della nostra amata Italia. Secondo gli indirizzi del governo a guida del presidente del Consiglio Giorgia Meloni con vicepresidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini è giunto il momento di trasformare le idee in azioni concrete e migliorare gli interventi nel percorso parlamentare; solo così potremo assicurare alle nuove generazioni una qualità di vita migliore e un futuro in cui progresso tecnologico e rispetto dell'ambiente camminino insieme mettendo sempre al centro il benessere e la sicurezza delle persone".