Estate 2024, crescono le richieste di lettini e ombrelloni da parte degli stranieri: +40% rispetto al 2023

A primeggiare nella classifica delle regioni più amate dai turisti stranieri c’è la Campania (13mila prenotazioni, +2% rispetto al 2023) dove la meta più amata è Positano; il Friuli Venezia Giulia (7 mila prenotazioni, + 29% rispetto al 2023) che vede come località di punta Grado e la Puglia (4mila prenotazioni, +53% rispetto al 2023). Seguono la Sicilia (4mila prenotazioni, +29%) con particolare affluenza nella località di Noto; il Veneto (3mila prenotazioni, +13% rispetto al 2023) con la preferenza di Monopoli e infine la Sardegna (2mila prenotazioni, + 107% rispetto al 2023), dove la località di San Teodoro risulta la favorita. Le città più amate in Italia dagli stranieri sono Positano, Grado, Eraclea, Noto, Monopoli, che hanno registrato una crescita interessante rispetto al 2023. Nel dettaglio Positano (+6% di prenotazioni da turisti stranieri), Grado (+28%), Eraclea (+7%), Noto (+18%), Monopoli (+98%). Quali sono le nazionalità più affezionate alle nostre coste e dove vanno? Positano e la Puglia in generale sono le mete più ambite da americani, canadesi e inglesi. Tedeschi e austriaci preferiscono optare per le spiagge del Friuli Venezia Giulia e del Veneto mentre gli svizzeri si dividono in maniera diffusa tra costa del Veneto e Salento, frequentano anche Noto in Sicilia e Rimini in Emilia Romagna. Queste regioni in particolare si distinguono per la crescita di prenotazioni da parte di stranieri nel 2024 (Emilia Romagna +58% e Toscana con +54%), pur non rientrando nella classifica sopra riportata, in quanto non registrano i numeri in assoluto più alti.