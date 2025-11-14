Equal Pay Day 2025, le iniziative di Birra Peroni per la parità di genere

Il 17 novembre cade in Europa l’Equal Pay Day 2025: ancora oggi gli uomini vengono pagati più delle donne per lo stesso impiego, con una differenza di circa un mese e mezzo di stipendio all’anno. L’Equal Pay Day rappresenta simbolicamente il momento in cui, ogni anno, le donne smettono di essere pagate per il loro lavoro. E in questa occasione Birra Peroni prosegue il percorso del progetto ‘BeHer’, finalizzato a promuovere la cultura della parità di genere nel mondo del lavoro. L’iniziativa è nata prendendo spunto dal dibattito sui social a seguito del lancio della campagna di comunicazione PostHers, un messaggio contro gli stereotipi e a favore dell’inclusione. Tuttavia sono emerse reazioni contrastanti: un’analisi del sentiment ha rilevato infatti che circa il 78% dei commenti era negativo ed era rivolto al tema stesso della parità di genere.