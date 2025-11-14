Energia elettrica e fonti rinnovabili, Unoenergy investe 160 milioni nel fotovoltaico

L’acquisizione rientra nel piano di investimenti dell’azienda da circa 160 milioni di euro: l’obiettivo è sviluppare e gestire impianti fotovoltaici di dimensioni medio-grandi per la fornitura diretta di energia rinnovabile ai clienti. Ma non solo: allo stesso tempo Unoenergy ha lanciato una nuova campagna nazionale. Si chiama “MA UNO CHI”, e l’idea alla base è quella di trasformare la comune espressione “Ma uno chi?” in un racconto ironico realizzato intorno a scene di vita quotidiana, come un trasloco oppure due amiche che si confidano, per giungere alla conclusione che serve l’ ”uno” giusto. Alice Zerbone, Marketing & Communication Director di Unoenergy, ha spiegato: “Continuiamo a investire nel rafforzamento della riconoscibilità del gruppo attraverso campagne che esprimano i nostri valori. Con un linguaggio vicino alle persone mostriamo non solo cosa offriamo, ma come lo facciamo: con competenza, rapidità e una presenza concreta sul territorio. È un modo per consolidare la fiducia e rafforzare il legame con clienti e comunità, coerente con la nostra visione di lungo periodo”.