Ecco il 50&50: una leggenda in bottiglia nata in una cena

A precedere la Milano Wine Week, e la storica “Vendemmia” Milanese, questo vino si riconferma un Supertuscan leggendario. A distanza di più di trent’anni a gustarlo, e celebrarlo, infatti non sono più solo i due produttori insieme ai propri amici seduti intorno a un tavolo ma un pubblico di stimati professionisti, guidati dai due amministratori delegati delle rispettive realtà: Matteo Giustiniani (CEO di Avignonesi) e Manuele Verdelli (CEO di Capannelle), nello storico locale meneghino Sant’Ambroeus. Tradizione, amicizia e passione sono quindi gli ingredienti principali di questo vino che ad oggi continua ad essere simbolo di come la memoria e il rispetto delle proprie radici siano la formula vincente per un classico intramontabile.