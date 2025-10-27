Dr Vranjes Firenze ottiene la Certificazione B Corp™

Il riconoscimento internazionale riflette il profondo impegno del brand verso la sua eredità fiorentina, la natura e le persone. Radicate nel cuore della Toscana, tutte le creazioni della casa profumiera sono progettate, formulate e prodotte localmente
Dr. Vranjes Firenze, casa profumiera fiorentina d’eccellenza dal 1983, annuncia con orgoglio di aver ottenuto la Certificazione B Corp™. Un riconoscimento di portata internazionale che riflette il profondo impegno del brand verso la sua eredità fiorentina, la natura e le persone. Radicate nel cuore della Toscana, tutte le creazioni Dr. Vranjes Firenze sono progettate, formulate e prodotte localmente.
La costante collaborazione con artigiani, fornitori e partner del territorio, accorcia la filiera produttiva, riduce l’impatto ambientale e preserva l’eccellenza dell’artigianato fiorentino. Entrare a far parte della comunità globale B Corp™ significa aderire a un paradigma di business che crea valore non solo economico, ma anche sociale e ambientale, contribuendo a un'economia più equa, inclusiva e rigenerativa. Con questo riconoscimento, Dr. Vranjes Firenze conferma la volontà di ispirare il settore del lusso a coniugare eccellenza, artigianalità e responsabilità, dimostrando che è possibile creare bellezza rispettando il mondo che ci circonda.
“Essere diventati una B Corp™ è per noi un traguardo e al tempo stesso un punto di partenza. Vogliamo continuare a far vivere la nostra passione per l’arte e la cultura del profumo attraverso un approccio responsabile, capace di generare benessere per le persone, le comunità e il pianeta", afferma Giuseppe Colotto, Admministratore delegato
"Siamo orgogliosi di questo riconoscimento, che arriva in un momento particolarmente significativo per il futuro della nostra azienda. Lo scorso luglio, con il lancio della nuova collezione di Eau de Parfum Firenze in Translation, abbiamo avviato un importante percorso di rebranding che segna una nuova fase per il marchio. Il nuovo logo Vranjes Firenze, evoluzione dell’identità storica dell’azienda, sarà presto presente su gran parte dell’assortimento, con l’obiettivo di comunicare in maniera più contemporanea l’essenza e i valori del marchio e il suo autentico legame con Firenze", dichiara Barbara Del Neri, Chief Marketing Officer.
Tra le azioni intraprese da Dr. Vranjes Firenze nel percorso di miglioramento continuo:
Persone: il personale rappresenta il cuore pulsante del brand. Dr. Vranjes Firenze valorizza i talenti e ne promuove la crescita, incentiva una cultura aziendale improntata sulla trasparenza e sul rispetto reciproco. Ogni risorsa è responsabilizzata a operare quotidianamente nel rispetto di valori condivisi, ispirati alla tutela delle comunità locali e dell’ambiente. Inoltre, l’azienda offre un programma strutturato di welfare aziendale e la possibilità di lavoro agile fino a due giorni alla settimana.
Ambiente: L’impegno verso la sostenibilità ambientale si concretizza nell’utilizzo esclusivo di energia proveniente da fonti 100% rinnovabili e in un’attenta progettazione del packaging, pensata per ridurre gli sprechi e impiegare materiali riciclati e riciclabili. Le ricariche da 500 ml, che rappresentano il 30% delle vendite, ne sono un esempio concreto. Per il trasporto, l’azienda predilige la via mare rispetto a quella aerea, organizzando spedizioni ottimizzate con container completi, al fine di ridurre l’impatto ambientale legato alla logistica. Dr. Vranjes Firenze promuove attivamente il riutilizzo creativo di flaconi e vasi, attraverso una sezione dedicata del sito che fornisce suggerimenti pratici su come dare una seconda vita a questi durevoli manufatti fiorentini.
Comunità: Tutte le creazioni profumate Dr. Vranjes Firenze sono progettate, formulate e prodotte localmente per accorciare la filiera produttiva, ridurre l’impatto ambientale e preservare l’eccellenza dell’artigianato fiorentino. La selezione dei fornitori è effettuata con criteri di prossimità e qualità: l’80% sono italiani, di cui il 35% toscani. Alcune fasi della lavorazione, come la preparazione dei cofanetti regalo, sono eseguite a mano, valorizzando la maestria artigianale.
Clienti: Dr. Vranjes Firenze assicura elevati standard di qualità e sicurezza lungo l’intera filiera, con un sistema centralizzato di gestione dei reclami e un servizio clienti attento e puntuale. Particolare attenzione è riservata all’inclusività: sui diffusori in vetro, il simbolo del triangolo di pericolo è riportato in Braille, per garantire la fruibilità anche alle persone non vedenti.
Governance: coerentemente alle azioni intraprese, impatti sociali e ambientali sono perfettamente integrati nella strategia aziendale.