Dr Vranjes Firenze ottiene la Certificazione B Corp™

Comunità: Tutte le creazioni profumate Dr. Vranjes Firenze sono progettate, formulate e prodotte localmente per accorciare la filiera produttiva, ridurre l’impatto ambientale e preservare l’eccellenza dell’artigianato fiorentino. La selezione dei fornitori è effettuata con criteri di prossimità e qualità: l’80% sono italiani, di cui il 35% toscani. Alcune fasi della lavorazione, come la preparazione dei cofanetti regalo, sono eseguite a mano, valorizzando la maestria artigianale.