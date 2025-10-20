Dog Heroes, raccolti 5 milioni in un round guidato da VC Partners

Dog Heroes, brand italiano specializzato nel cibo fresco per cani lanciato nel 2020 da Marco Laganà e Pierluigi Consolandi, ha chiuso un round complessivo da oltre 5 milioni di euro, frutto sia della conversione di precedenti strumenti finanziari sia di nuovi investimenti. L'operazione, guidata da VC Partners SGR – Fund I con la partecipazione di CDP Venture Capital SGR, attraverso il Fondo Rilancio, Albemarle Asset Management e business angels, consentirà all'azienda di accelerare la crescita online e di incrementare la distribuzione nei pet store, canale dove l'azienda vanta già numerose partnership consolidate e nuove in fase di avvio.