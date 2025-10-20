Dog Heroes, raccolti 5 milioni in un round guidato da VC Partners

Frutto sia della conversione di precedenti strumenti finanziari sia di nuovi investimenti
© Ufficio stampa
Dog Heroes, brand italiano specializzato nel cibo fresco per cani lanciato nel 2020 da Marco Laganà e Pierluigi Consolandi, ha chiuso un round complessivo da oltre 5 milioni di euro, frutto sia della conversione di precedenti strumenti finanziari sia di nuovi investimenti. L'operazione, guidata da VC Partners SGR – Fund I con la partecipazione di CDP Venture Capital SGR, attraverso il Fondo Rilancio, Albemarle Asset Management e business angels, consentirà all'azienda di accelerare la crescita online e di incrementare la distribuzione nei pet store, canale dove l'azienda vanta già numerose partnership consolidate e nuove in fase di avvio.
Da settembre 2025 i prodotti della linea "fresco da dispensa" sono presenti in oltre 300 punti vendita Arcaplanet in tutta Italia, a conferma del rafforzamento della sinergia con il retailer. Questo traguardo si affianca alle collaborazioni già attive con Isola dei Tesori, Giulius e Finiper Pet Store. L'azienda punta a raggiungere i 15 milioni di euro di ricavi entro il 2027 e consolidare la propria leadership italiana nel segmento del cibo fresco per animali domestici.
L'aumento di capitale arriva in un contesto di mercato in forte espansione: secondo i dati FEDIAF, in Europa il pet food vale oltre 29 miliardi di euro (dati 2023), con circa 90 milioni di cani e 108 milioni di gatti nelle famiglie. L'Italia rappresenta uno dei mercati più dinamici, con un giro d'affari di oltre 3,1 miliardi di euro (+3,7% a valore) nel solo segmento cane-gatto (Rapporto Assalco-Zoomark 2025). All'interno di questo scenario, Dog Heroes si posiziona come il primo produttore italiano di cibo fresco surgelato e l'unico player europeo con un assortimento completo tra fresco surgelato e fresco da dispensa e una crescente presenza multicanale, a testimonianza di un modello distintivo e scalabile.
"Con questo round acceleriamo lo sviluppo dell'attività, investendo principalmente nell'ampliamento della presenza multicanale e della capacità produttiva. Vogliamo rendere il cibo fresco la scelta naturale per i pet parent italiani, unendo qualità, servizio e accessibilità", commenta Pierluigi Consolandi, co-fondatore di Dog Heroes.
"Siamo partiti con una visione chiara: migliorare la vita dei cani attraverso un'alimentazione sana e naturale. Questo round ci permette di investire su persone, tecnologia e distribuzione per scalare in modo sostenibile, offrendo qualità e varietà per clienti e retailer, rafforzate da un'educazione nutrizionale solida e diffusa", aggiunge Marco Laganà, co-fondatore dell'azienda.
Secondo Alberto Grignolo (Managing Partner) di VC Partners, "Dog Heroes ha intercettato un bisogno di mercato in forte crescita, quello di un'alimentazione per animali domestici più salutare e trasparente. Il team ha dimostrato una capacità di esecuzione eccezionale, ottimizzando il proprio modello di business in un contesto in evoluzione".
Guardando al futuro, nel 2026 l'azienda ha già tre obiettivi importanti: il lancio di un nuovo sito web per migliorare ulteriormente l'esperienza digitale, l'introduzione di una linea di integratori per cani e la presentazione della prima gamma di cibo fresco da dispensa per gatti.