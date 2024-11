"Disinformazione a scuola", uno studente su tre non riconosce le notizie affidabili

In Italia, un giovane su tre non è in grado di comprendere correttamente se un’informazione online è veramente affidabile: evidenze preoccupanti, queste, emerse dal report “Disinformazione a Scuola” realizzato da un team di ricerca guidato dal Professor Carlo Martini dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e presentato in occasione del 20° anniversario di Havas PR, società di consulenza in comunicazione parte di Havas Group.