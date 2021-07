Digital Restart, un master per over 40 da Fideuram e Talent Garden Innovation School

Promuovere l' accrescimento e il rinnovamento delle competenze in chiave digitale per gli over 40 senza occupazione , anche a causa della pandemia, domiciliati o residenti in Lombardia. E' questo l'obiettivo di Digital Restart , il Master in Data Analysis realizzato da Talent Garden Innovation School e voluto da Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking . Digital Restart è infatti un percorso professionale di reskilling con l'obiettivo di formare professionisti in grado di gestire e analizzare dati aziendali a 360 gradi.

Master gratuito grazie alle borse di studio Il percorso sarà completamente gratuito grazie al contributo messo a disposizione da Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, che erogherà per questo master 25 borse di studio a totale copertura dei costi, a cui se ne aggiungeranno altre 50 per futuri progetti formativi al via nei prossimi mesi.

La crisi lavorativa innescata dal Covid La crisi innescata dal Covid-19 ha colpito 12 milioni di lavoratori e oltre 850mila persone hanno perso il lavoro, mentre il numero di inattivi è aumentato di quasi 460mila unità. E' proprio a partire da questo scenario, che Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking ha proposto a Talent Garden la creazione di questo percorso formativo specifico dedicato a una categoria tra le più colpite da questa situazione, la fascia di età tra i 40 e 50 anni.

"In questi mesi così complicati Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking è sempre rimasta al fianco dei propri clienti, per aiutarli a pianificare il loro futuro: siamo l'azienda leader in Italia nel settore della consulenza finanziaria e questo rapporto fiduciario ci viene riconosciuto dal mercato", afferma Tommaso Corcos, amministratore delegato di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking. "Tutti conosciamo le opportunità che il digitale porta con sé e la grande richiesta di professionisti con competenze digitali e per questo motivo abbiamo deciso di lanciare un progetto di vero reskilling digitale in collaborazione con un partner d'eccezione come Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking", sostiene Davide Dattoli, ceo e Co-founder di Talent Garden.