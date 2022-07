Diabete: arriva FreeStyle Libre 3, il nuovo sistema di Abbott per il monitoraggio del glucosio

Il sistema è pensato per coloro che hanno esigenze di gestione del diabete più complesse e che richiedono un dispositivo CGM in tempo reale, come ad esempio le persone con diabete tipo 1.

Il sensore

- Il sistema FreeStyle Libre 3 fornisce letture in continuo del glucosio, inviate automaticamente minuto per minuto via Bluetooth agli smartphone, grazie a un sensore sottile e discreto, più piccolo di una moneta da 5 centesimi. Il dispositivo si applica sulla parte posteriore del braccio, fino a un massimo di 14 giorni, grazie a un apposito applicatore, eliminando la necessità di punture sui polpastrelli. FreeStyle Libre 3 ha un livello di accuratezza clinica (MARD) inferiore all'8%. È inoltre progettato per essere più sostenibile anche per l'ambiente con un sensore più piccolo, riducendone il volume totale di oltre il 70%, e con il 41% di plastica e il 43% di materiale di imballaggio in meno.

"Una gestione più semplice"

- "Il sistema FreeStyle Libre 3 è dotato della più recente e innovativa tecnologia con sensori, progettato pensando alle persone con diabete con esigenze di gestione più complesse. Il sistema permette una gestione ancora più semplice fornendo un quadro continuo dell'andamento glicemico in tempo reale e la tendenza nel tempo", ha spiegato Massimiliano Bindi, Regional Director Abbott Diabetes Care South East Europe.

"Un aiuto per il medico"

- "Questi dispositivi indossabili, permettendo un controllo accurato e continuo dei valori, possono aiutare il medico e le persone con diabete, in particolare di tipo 1, a interpretare meglio l'andamento delle glicemie ed evitare episodi di ipoglicemia", ha dichiarato il dott. Riccardo Schiaffini, diabetologo dell'ospedale Bambino Gesù di Roma. "I pazienti ora possono visualizzare il proprio glucosio con una rapida occhiata al cellulare, senza necessità di scansionare il sensore, e possono prendere decisioni più informate e più velocemente", ha aggiunto.

"Vantaggi rispetto ai sistemi convenzionali"

- FreeStyle Libre 3 è l'ultimo nato della gamma FreeStyle Libre e si affianca agli altri due dispositivi Flash (flash glucose monitoring), ampliando il ventaglio delle soluzioni disponibili per il monitoraggio del glucosio con sensori nelle persone con diabete tipo 1 e tipo 2. "I dispositivi medici per il monitoraggio del diabete con sensori entrano sempre più nella nostra pratica clinica, anche tra i pazienti con diabete tipo 2 in terapia insulinica, con evidenti vantaggi rispetto ai sistemi convenzionali", ha commentato il prof. Emanuele Bosi, diabetologo dell'ospedale San Raffaele di Milano.

Lo studio

- "Lo conferma anche un nostro recente studio condotto in sedici centri italiani su persone con diabete di tipo 2 in terapia insulinica multi-iniettiva", ha aggiunto Bosi. "I pazienti che utilizzavano il sensore indossabile per il monitoraggio flash della glicemia avevano un miglior controllo sull'emoglobina glicata rispetto ai pazienti che adottavano il metodo convenzionale di auto-monitoraggio glicemico mediante glicemia capillare. Con queste tecnologie le persone acquisiscono maggiore consapevolezza, e avere la propria glicemia sempre sotto controllo aiuta a gestire meglio il diabete", ha concluso.