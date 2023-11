Dellorto festeggia 90 anni all'U-Power Stadium di Monza

Dellorto, brand noto per i carburatori, ha festeggiato 90 anni di attività presso la Lounge Rinascente dell’U-Power Stadium di Monza.

"The Perfect Lap", questo il nome della serata, è lo stesso che ha contraddistinto tutti gli eventi legati alla celebrazione e che richiama volutamente il Dna sportivo dell’azienda. Numerose le personalità di spettacolo e sport intervenute per testimoniare con la loro presenza l’affetto e la stima per la casa brianzola. Una realtà produttiva fortemente legata al territorio dove è nata nel 1933 e che da tre generazioni vede alla sua guida la famiglia Dell’Orto.