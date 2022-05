Dal cinema all'abbigliamento da lavoro, Gerard Butler diventa testimonial del brand U-Power

Butler, infatti, "rappresenta l'autentico spirito dell''uomo U-Power', forte e vigoroso ma al contempo pronto a sporcarsi le mani per ogni necessità: annulla la distanza dei modelli impeccabili tipici del mondo fashion, calandosi nella realtà vissuta del lavoro, di uomini e donne di tutti i giorni", spiega l'azienda motivando la scelta.

"Lo stesso percorso personale e professionale di Butler - si legge nella presentazione del nuovo testimonial - rappresenta un grande esempio di resilienza e determinazione e di cosa significhi lottare per i propri sogni e obiettivi".

Butler, celebre e pluripremiato, noto al grande pubblico per film di successo come "300", "Greenland" e la trilogia di "Attacco al Potere", andrà ad affiancare Diletta Leotta, testimonial femminile del brand e protagonista da diverso tempo dei contenuti media di U-Power.

"Avere Gerard Butler come testimonial - commenta Franco Uzzeni, presidente di U-Power Group, - non può che riempirci di orgoglio. Essere rappresentati da un volto di fama globale è una conferma dei successi che U-Power ha raggiunto in questi anni al servizio dei lavoratori. Siamo certi che la collaborazione sarà ben oltre che proficua".