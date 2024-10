Consumatori: il 70% desidera nuove esperienze di acquisto

Nella cornice dell'evento anche GELLIFY, che ha portato l’innovazione e il futuro al Forum Retail con lo Start Up Gate per il terzo anno consecutivo, in cui vengono presentate le start up emergenti che offrono soluzioni innovative in ambito retail. Illustrato in anteprima da Andrea Moretti, Digital Strategy & Omnichannel SME di GELLIFY, "How will we buy in 2050", lo studio di GELLIFY e ARAD Digital sul futuro delle abitudini di consumo e su come le tecnologie avanzate stanno trasformando il modo in cui acquistiamo.