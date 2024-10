Confindustria Cisambiente, l'industria Italiana va incontro alla Normativa Europea

L'appuntamento si è aperto con la consegna di un dossier che raccoglie le richieste e le priorità delle industrie italiane del settore. Tra le proposte chiave, modalità di approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche (CRM), l'introduzione di incentivi per il trattamento dei fanghi, la creazione di sbocchi sul mercato comunitario per gli pneumatici fuori uso riciclati, lo sviluppo di un sistema ETS con una equa distribuzione dei costi in capo agli attori coinvolti, infine una gestione degli imballaggi e dei relativi rifiuti che rispetti le peculiarità di ciascun sistema industriale europeo.