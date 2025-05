Il Comitato Nazionale “Neapolis 2500” presenta l'anniversario della fondazione di Napoli

Il 21 dicembre è convenzionalmente riconosciuta come “la data della nascita di Napoli”. Sarà l’occasione per celebrare la città attraverso un momento di grande evocazione che unirà simbolicamente la storia di Napoli con il domani. Sempre a dicembre verrà presentato il volume, edito dalla Treccani, che racchiude una raccolta di circa venti saggi scritti da personalità di assoluto rilievo nazionale e internazionale che metteranno in luce un quadro storico-ricostruttivo del passato di Napoli, e anche alcuni aspetti della cultura napoletana che hanno avuto rilevanza per l'Europa e il mondo.