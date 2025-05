Ciocomiti chiude una raccolta da 3 milioni di euro: in arrivo nuovi punti vendita e uno spazio esperienziale

La raccolta permetterà di proseguire nell'ambizioso piano di crescita che procede con un trend ormai consolidato (il fatturato dal 2023 ha un CAGR del 28% con EBITDA sempre positivo) e prevede entro l'anno l'inaugurazione di 3 punti vendita sia in regione che fuori, oltre a quelli già aperti a Ortisei, Madonna di Campiglio e Passo del Tonale e al Ciocomiti Café, col progetto di allargarsi poi a tutto il Nord Italia con altri 8 negozi da aprire entro il 2027. Oltre a questo, gli investimenti permetteranno il potenziamento del canale e-commerce proprietario, il rafforzamento degli accordi di distribuzione col canale Ho.Re.Ca e GDO, e le collaborazioni in white label e private label con brand di lusso del settore enogastronomico, del fashion e lifestyle, trainati da una nuova serie di prelibatezze realizzate dal reparto ricerca e sviluppo. A completare il progetto di crescita, Ciocomiti inaugurerà entro il 2025 il primo spazio esperienziale sul cioccolato in Italia in cui i visitatori potranno compiere un itinerario nel mondo del cacao, dai siti di produzione delle fave passando attraverso la raccolta, la lavorazione e la degustazione dell'altissimo cioccolato affinato in quota.