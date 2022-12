Christmas The Original, il primo brand in Italia che realizza decorazioni di Natale personalizzabili

Gli store in giro per l'Italia - Christmas The Original quest'anno vuole lanciare un messaggio di speranza e di fiducia nel Natale: sfidando ogni pessimismo e la minaccia della crisi economica, con i suoi negozi "The Christmas Store" sbarca nelle più importanti strade commerciali di Napoli, Roma, Firenze e Milano e in numerosi centri commerciali come La Reggia Designer Outlet, Barberino Designer Outlet; Castel Romano Designer Outlet, Serravalle Designer Outlet, Noventa Designer Outlet, Valdichiana Village, Mantova Village, Franciacorta Village, Scalo Milano Outlet and More, Vicolungo The Style Outlets, Euroma2, cineccità 2 e apre il primo negozio in Svizzera nel prestigioso Centro Commerciale FoxTown.

"Non c'è cosa più bella dei sorrisi della gente e degli sguardi incantati dei bambini di fronte alle nostre vetrine. La nostra mission è portare la magia del Natale in tutte le città d'Italia e presto d'Europa. Ci sentiamo un po' gli ambasciatori di Babbo Natale e questo ci spinge a migliorare sempre per sorprendere e rendere felici i nostri clienti", fa sapere lo staff di Christmas The Original.