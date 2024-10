Allo chef Filippo La Mantia il "Premio Artusi 2024"

Filippo La Mantia nasce a Palermo nel 1960. Fin da giovanissimo avrebbe coltivato la passione per la cucina, iniziando a preparare i primi piatti da adolescente, ma ben prima di diventare un cuoco, lavora come fotoreporter. Suoi sono gli scatti dell'omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, finiti su tutti i giornali. Nel 1986 avviene un episodio che cambia la sua vita: l’anno prima la mafia uccide il commissario di polizia Ninni Cassarà e gli spari partono da un appartamento di cui lui risultava essere l'ultimo affittuario registrato. Da mesi, però, ha lasciato quella casa. Finisce dunque in carcere per errore, 7 mesi di ingiusta detenzione: “Un’esperienza così non puoi cancellarla e buttartela alle spalle. È un cassetto che ho chiuso per sempre”, rivelerà in seguito a Panorama. In carcere inizia a cucinare per i compagni di cella. Una volta uscito, questa diventerà la sua professione ma la “cucina nelle case circondariali” rimarrà un progetto vivo nel tempo. È proprio il progetto: “L’altra cucina, per un pranzo d’amore”, organizzato assieme a Prison Fellowship e per il suo impegno a portare nelle carceri la valorizzazione della cucina al centro del riconoscimento della Città Artusiana.