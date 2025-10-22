Caleffi ai primi posti tra le aziende italiane più sostenibili

Per il quarto anno consecutivo, il Gruppo Caleffi, punto di riferimento nel settore Home Culture, ha conquistato un posto tra le aziende italiane più sostenibili, comparendo nell'elenco "Leader della Sostenibilità 2025", indagine condotta da Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Statista, l'istituto indipendente leader nelle ricerche di mercato.





La classifica, stilata in seguito a una vasta procedura di ricerca e analisi, ha visto il coinvolgimento di una platea di circa 2000 imprese attive in Italia, appartenenti alle imprese con il maggior fatturato nel Paese o quotate nella Borsa Italiana, analizzate sulla base di 35 indicatori relativi a Environmental, Social e Governance. Lo studio definitivo, che premia 240 realtà suddivise tra grandi aziende e PMI, cita in particolare ai primi posti Caleffi, Camst e Lati Industria Termoplastici, accomunate dallo sforzo e dai risultati in ambito Sostenibilità.