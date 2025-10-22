Caleffi ai primi posti tra le aziende italiane più sostenibili

L'indagine ha visto il coinvolgimento di una platea di circa duemila imprese con il maggior fatturato nel Paese
© Ufficio stampa
Per il quarto anno consecutivo, il Gruppo Caleffi, punto di riferimento nel settore Home Culture, ha conquistato un posto tra le aziende italiane più sostenibili, comparendo nell'elenco "Leader della Sostenibilità 2025", indagine condotta da Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Statista, l'istituto indipendente leader nelle ricerche di mercato.
La classifica, stilata in seguito a una vasta procedura di ricerca e analisi, ha visto il coinvolgimento di una platea di circa 2000 imprese attive in Italia, appartenenti alle imprese con il maggior fatturato nel Paese o quotate nella Borsa Italiana, analizzate sulla base di 35 indicatori relativi a Environmental, Social e Governance. Lo studio definitivo, che premia 240 realtà suddivise tra grandi aziende e PMI, cita in particolare ai primi posti Caleffi, Camst e Lati Industria Termoplastici, accomunate dallo sforzo e dai risultati in ambito Sostenibilità.
Caleffi ha avviato da tempo iniziative di rilievo in ambito ESG quali ad esempio l'utilizzo di energia elettrica 100% green, in gran parte prodotta da pannelli fotovoltaici di proprietà, l'utilizzo della fibra di lyocell, una fibra 100% vegetale ottenuta dalla lavorazione della cellulosa estratta dagli alberi di eucalipto attraverso un processo produttivo rispettoso dell’ambiente, grazie all'utilizzo di solventi atossici e completamente riciclabili, l'utilizzo di packaging sostenibili realizzati con bioplastiche prodotte da canna da zucchero.
L'azienda ha da ultimo introdotto negli store monomarca e presso alcuni rivenditori espositori realizzati in cartone e alluminio completamente smontabili, che riducono fortemente l'impatto ambientale non solo dal punto di vista dei materiali utilizzati, 100% riciclabili, ma anche del trasporto e dell’eventuale sostituzione di pezzi danneggiati.
Per quanto riguarda, infine, il sostegno del Territorio e della Comunità locale, l'azienda supporta da tempo diversi tipi di iniziative benefiche, principalmente omaggiando con prodotti di propria produzione gli istituti scolastici e le associazioni no profit del territorio. Ha altresì collaborato con Officine IED di Milano - supporto per lo svolgimento delle tesi di laurea - con SID - Scuola Italiana Design per sostenere il talento delle nuove generazioni, con FAI – Fondo Ambiente Italiano - con Associazione Libellule Onlus - sostegno alle donne colpite da tumore al seno - e FMS Onlus - fondazione malattie del sangue.