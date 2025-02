BIT, a Milano il “Premio Internazionale Voucher": un riconoscimento alle eccellenze imprenditoriali

Lunedì 10 febbraio 2025, in occasione della BIT, Borsa Internazionale del Turismo di Milano, “Voucher – Il Turismo in Onda” organizza, come ogni anno, l’appuntamento “Aperiviaggi Fuori Fiera”, diventato per la città di Milano, cuore pulsante dell’economia, della moda e della cultura italiana, una consuetudine che richiama prestigiose personalità di ogni settore.