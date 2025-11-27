Ferrari Giovanni Industria Casearia presenta il  Bilancio di Sostenibilità: i numeri dell’azienda

Dal documento emerge come nel 2024 l’azienda abbia proceduto all’ampliamento dell’impianto fotovoltaico nel sito di Ossago Lodigiano, con oltre 460mila kWh di energia autoprodotta aggiuntiva. Inoltre si registra un rafforzamento delle politiche per la salute e sicurezza dei lavoratori, con investimenti aumentati di oltre il 200% rispetto all’anno precedente, e alla protezione dei dati aziendali. Massimo Estrinelli, direttore generale di Ferrari, ha spiegato che l’azienda ha "scelto volontariamente di adottare i principi e le linee guida della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) dell’Unione Europea, riconoscendo l’importanza di una rendicontazione strutturata e trasparente. Questo approccio rende il nostro Bilancio di Sostenibilità uno strumento essenziale per identificare le sfide e le opportunità del nostro settore, delineare una strategia chiara e orientata al futuro e monitorare l’avanzamento dei risultati. Il nostro obiettivo è generare valore non solo per l’azienda, ma anche per tutti gli stakeholder con cui collaboriamo quotidianamente”.