Ferrari Giovanni Industria Casearia presenta il  Bilancio di Sostenibilità: i numeri dell’azienda

© Ufficio stampa
Ferrari Giovanni Industria Casearia ha presentato il Bilancio di Sostenibilità 2024: il documento evidenzia le iniziative che hanno generato risultati importanti per la riduzione delle emissioni, l’ottimizzazione e riduzione dei consumi, l’utilizzo di energia rinnovabile e aumento della percentuale di rifiuti riciclabili. “Siamo entusiasti di presentarvi la prima edizione del Bilancio di Sostenibilità 2024 di Ferrari Giovanni Industria Casearia S.p.A, che rappresenta un’importante tappa nel nostro percorso verso una maggiore sostenibilità in tutte le sue dimensioni: ambientale, economica e sociale”, ha detto Laura Ferrari, presidente dell’azienda italiana specializzata nella produzione, selezione, stagionatura e confezionamento di formaggi. “Un percorso ambizioso che ha come obiettivo un modello di crescita responsabile, in cui lo sviluppo industriale procede di pari passo con la riduzione degli impatti ambientali”, ha aggiunto.
Dal documento emerge come nel 2024 l’azienda abbia proceduto all’ampliamento dell’impianto fotovoltaico nel sito di Ossago Lodigiano, con oltre 460mila kWh di energia autoprodotta aggiuntiva. Inoltre si registra un rafforzamento delle politiche per la salute e sicurezza dei lavoratori, con investimenti aumentati di oltre il 200% rispetto all’anno precedente, e alla protezione dei dati aziendali. Massimo Estrinelli, direttore generale di Ferrari, ha spiegato che l’azienda ha "scelto volontariamente di adottare i principi e le linee guida della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) dell’Unione Europea, riconoscendo l’importanza di una rendicontazione strutturata e trasparente. Questo approccio rende il nostro Bilancio di Sostenibilità uno strumento essenziale per identificare le sfide e le opportunità del nostro settore, delineare una strategia chiara e orientata al futuro e monitorare l’avanzamento dei risultati. Il nostro obiettivo è generare valore non solo per l’azienda, ma anche per tutti gli stakeholder con cui collaboriamo quotidianamente”.
Negli ultimi anni Ferrari Giovanni Industria Casearia ha avviato “Casa della sostenibilità”, il cui obiettivo è mettere la sostenibilità al centro di ogni comportamento dell’azienda. Il Bilancio di Sostenibilità si inserisce all’interno di questo progetto, che è basato su alcuni punti nevralgici: utilizzare confezioni realizzate in plastica riciclabile e riciclata contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale; mettere al centro il benessere degli animali, ambito in cui Ferrari ha già raggiunto la certificazione per tutti i caseifici e siti produttivi; ridurre le emissioni attraverso l’ottimizzazione di processi produttivi e logistici, oltre a investire negli impianti fotovoltaici, con l’obiettivo di aumentare l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.