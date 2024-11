La Biblioteca degli Alberi di Milano vince il LivCom Award for SD

Nel corso del 12° World Urban Forum/WUF12 tenutosi a Il Cairo, è stato assegnato a BAM - Biblioteca degli Alberi Milano, progetto di Fondazione Riccardo Catella, il LivCom Award for SDGs, prestigioso riconoscimento internazionale promosso da LivCom Committee (organizzazione non profit supportata dall’ONU, da diverse agenzie delle Nazioni Unite e organizzazioni internazionali) e dedicato alle migliori pratiche nella gestione dell’ambiente e dello sviluppo locale per la creazione di città intelligenti, vivibili e sostenibili.