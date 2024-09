Best HR Team 2024, premiati a Milano i vincitori

Il 12 settembre, a Milano, si è svolta la terza edizione del premio Best HR Team organizzato da HRC Community, il percorso di certificazione che accompagna le persone e le organizzazioni attraverso progetti e percorsi innovativi favorendo la crescita del business, delle performance e dell'engagement dei dipendenti. Si tratta di un riconoscimento al lavoro di oltre 67 team HR di azienda, nazionali e multinazionali, e consiste nell'assegnazione della Certificazione Best HR Team nelle seguenti categorie HR: Digital Transformation, Employer Branding & Talent Acquisition, Equity, Diversity & Inclusion, Leadership, Learning & Development, New way of working, People Care & Engagement, Welfare & Wellbeing, Made in Italy (quest'ultima è una novità di quest'anno e celebra il miglior progetto realizzato da un team di aziende italiane).