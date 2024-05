Barilla, il pesto "Basilico e Limone" alla conquista di Roma

"Benvenuta estate"

L'evento, in programma dal 23 al 26 maggio, celebra l’inizio della stagione estiva romana, con i suoi profumi, colori e sapori, sulla terrazza di uno dei palazzi più iconici di Roma, con una vista mozzafiato su Via del Corso fino a Piazza del Popolo. Per l'occasione, infatti, "La Lanterna" si trasformerà in una limonaia urbana, grazie al tocco floreale del designer Vincenzo Dascanio e sarà ovviamente aperta al pubblico.