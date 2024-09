Bot 2: Il futuro degli occhiali sportivi

Out Of, azienda italiana di ottica sportiva, ha registrato una crescita significativa negli ultimi tre anni, raddoppiando i suoi ricavi anno dopo anno. A luglio ha lanciato una campagna pubblicitaria su tutte le reti Mediaset per presentare Bot 2, occhiale sportivo dotato delle innovative lenti elettroniche IRID® di seconda generazione. Queste lenti, senza l'uso di batterie, si adattano alla luce in meno di un secondo, garantendo una reattività oltre 100 volte più veloce rispetto alle lenti fotocromatiche tradizionali. Pensati per tutte le attività outdoor, i Bot 2 offrono una gradazione variabile tra la categoria 1 e la 3, adattandosi facilmente a ogni condizione di luminosità. Il loro potenziale tecnologico viene illustrato in uno spot, dove una ragazza in mountain bike e un ragazzo su bici da strada si incontrano in una galleria. Le lenti IRID® dimostrano qui la loro capacità adattiva, schiarendosi all'entrata e scurendosi all'uscita, evidenziando così il valore innovativo degli occhiali.