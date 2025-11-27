Auricchio presenta 3B Latte, arriva la campagna “Buoni senza senso”

Una nuova campagna di comunicazione, chiamata “Buoni senza senso”, per raccontare i formaggi dello storico caseificio lombardo con ironia e leggerezza: 3B Latte fa parte dal 2022 del gruppo Auricchio, un’unione nata dalla condivisione degli stessi valori, della passione e del rispetto per le tradizioni con la volontà di rafforzare il posizionamento di entrambe le aziende. “Il lancio della comunicazione sul brand 3B rappresenta un momento importante per tutto il nostro Gruppo, perché dimostra come tradizione e innovazione possano convivere in modo virtuoso quando si condividono valori e visione”, ha spiegato Antonio Auricchio, presidente del gruppo Auricchio.