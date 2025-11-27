Auricchio presenta 3B Latte, arriva la campagna “Buoni senza senso”

“La comunicazione sul brand 3B rappresenta un momento importante per tutto il nostro gruppo”, ha spiegato Antonio Auricchio, presidente di Auricchio
© Ufficio stampa
Una nuova campagna di comunicazione, chiamata “Buoni senza senso”, per raccontare i formaggi dello storico caseificio lombardo con ironia e leggerezza: 3B Latte fa parte dal 2022 del gruppo Auricchio, un’unione nata dalla condivisione degli stessi valori, della passione e del rispetto per le tradizioni con la volontà di rafforzare il posizionamento di entrambe le aziende. “Il lancio della comunicazione sul brand 3B rappresenta un momento importante per tutto il nostro Gruppo, perché dimostra come tradizione e innovazione possano convivere in modo virtuoso quando si condividono valori e visione”, ha spiegato Antonio Auricchio, presidente del gruppo Auricchio.
La ricerca dell’eccellenza ha, inoltre, portato il marchio a investire nel rinnovamento dei reparti produttivi dello stabilimento di Brignano Gera d’Adda. E ancora, l’intera filiera è monitorata attraverso rigorosi controlli di laboratorio: questo garantisce la massima sicurezza, trasparenza e il mantenimento di elevati standard igienici. Inoltre 3B Latte è anche impegnata a ridurre le emissioni di CO2 attraverso la razionalizzazione del consumo energetico, l’utilizzo di fonti rinnovabili e l'uso di materiali a basso impatto ambientale.
Antonio Auricchio ha spiegato ancora che sulla base di “questi presupposti il Gruppo Auricchio e 3B Latte hanno scelto di unire le forze per intraprendere un percorso di crescita ambizioso, da una parte preservando l’heritage e l’identità artigianale dello storico caseificio bergamasco e dall’altra creando nuove opportunità di sviluppo con progetti congiunti di internazionalizzazione per rispondere in maniera sempre più efficace e anticipatoria rispetto alle esigenze di un mercato in continua evoluzione con prodotti unici, espressione dell’eccellenza casearia Made in Italy”. Nel 2024 la società ha realizzato un fatturato di oltre 40 milioni di euro, di cui circa il 18% all’estero.