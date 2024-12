Amadori presenta il suo quarto Report di Sostenibilità

Nel 2023 Amadori ha confermato l’impegno nel conseguimento di una rendicontazione sempre più puntuale degli impatti ambientali ed energetici, della gestione dei rifiuti e dell’ottimizzazione e recupero delle risorse. Proprio in quest’ottica, in coerenza col Piano Strategico volto a estendere l’offerta alimentare a tutto il campo delle proteine (come testimoniato dal nuovo corporate brand “Amadori - The Italian Protein Company”) per la prima volta il perimetro di rendicontazione inerente al climate change è stato ampliato e, da questa edizione del report, include le società acquisite negli ultimi anni (Rugger/Lenti e Forno d’Oro) e le filiere del suino e delle uova. Fra gli altri dati rilevanti in ambito ambientale, di tutta l’energia elettrica autoprodotta nel 2023 sia da impianti fotovoltaici che da cogeneratori di proprietà, la maggior parte (oltre l’85%) è stata destinata all’autoconsumo, per soddisfare circa il 20% del fabbisogno elettrico totale. Inoltre, circa il 22% dell’energia elettrica prelevata da rete è stata acquistata “coperta” da G.O. (Garanzia di Origine), in aumento del 4% rispetto al 2022, evidenziando l’impegno del Gruppo nel privilegiare ove possibile le fonti rinnovabili e, di conseguenza, ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle proprie attività.