Alfredo Moratti racconta Amica Chips a Filippo Poletti: "Ci vuole simmetria"

Guardando al domani, in "Ci vuole simmetria" edito da Mondadori, Moratti svela a Poletti il suo progetto dedicato al territorio mantovano: "C’è un progetto che mi sta particolarmente a cuore: è il "chilometro giallo" di Amica Chips. Fino a oggi era solo nella mia testa. La strada che passa vicino alla nostra azienda è una sorta di "Serenissima" provinciale. Qui sta nascendo il "chilometro giallo", un tratto di strada che racconterà la storia di Amica Chips, la sua simmetria e le sue aree produttive. Passando dalla strada è già possibile vedere il perimetro colorato di giallo come le nostre patatine. Il “chilometro giallo” di Amica Chips vuole essere il simbolo visibile del nostro impegno e della nostra presenza sul territorio. Chi transiterà potrà comprendere come l'imprenditoria richieda slancio e coraggio. Per fare impresa bisogna essere pronti a percorrere le distanze con determinazione. Il "chilometro giallo" è un invito rivolto a tutte e a tutti a lanciarsi nell'avventura imprenditoriale in Italia, affrontando le sfide e cogliendo le opportunità che si presentano lungo il cammino".