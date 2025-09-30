Al via le "Figurine Amici Cucciolotti per i Nonni” dedicata agli ospiti delle Rsa italiane

Il primario del reparto di Geriatria il professor Bo spiega le motivazioni di questa attività all’interno del suo reparto: “L’iniziativa nasce con l’intento di contribuire al benessere della persona anziana, inserendosi in un contesto più ampio, descritto in letteratura, che comprende la valorizzazione dell’Healthy Ageing, attraverso la promozione di attività di piacere che accrescono la riserva cognitiva e contribuiscono alla prevenzione del disturbo neurocognitivo. In questo ambito, l’utilizzo della game-therapy ha la potenzialità di stimolare negli anziani la psicomotricità residua, accrescere la cognitività e facilitare l’interazione sociale. Le aspettative sono quindi molteplici e abbracciano sia dinamiche psico-sociali, quali il contrasto alla solitudine e la riduzione dei sintomi depressivi attraverso il coinvolgimento e la motivazione, sia quelle psico-cognitive come la coordinazione visuo-motoria, il riconoscimento e la denominazione, l’attenzione, la reminiscenza.”