Al via la seconda edizione dell'Executive Programme in Creatività e gestione dei format televisivi di Luiss Business School e Tgcom24

Dopo il successo dello scorso anno, in cui il corso è stato proposto per la prima volta con modalità e contenuti della didattica particolarmente innovativi, Executive Programme, nato dalla sinergia tra i due rappresentanti del mondo dell'alta formazione e della multimedialità, continua a rappresentare una proposta aperta a tutti gli attori del settore, con in comune lo sguardo attento alle necessità del sistema e tutte le nuove competenze, ben rappresentate dal sistema d'informazione integrato e multimediale che è Tgcom24.

Quella attuale, infatti, è una sfida che vede la trasformazione dei contenuti e della loro costruzione dei processi produttivi come protagonista assoluta di un settore di cui, anche la fase emergenziale, ha evidenziato la centralità. Il ruolo dei media ha visto crescere il pubblico in modo costante: dall'informazione, quale fonte di approvvigionamento di notizie, sino all'intrattenimento, capace di garantire momenti di evasione in una condizione che ci vede tutti passare più tempo tra le mura domestiche. Il che significa fruire questi contenuti attraverso la tv "tradizionale", ma anche tramite nuovi dispositivi e piattaforme, che entrano a far parte delle nostre abitudini di consumatori con intensità e frequenza sempre maggiore. Conoscendo il lavoro davanti e dietro la telecamera, negli uffici delle produzioni, sui desk e "in scena".

Protagonisti in aula i professionisti di primo piano del settore, con il capitale di competenze e opportunità che rappresentano. A partire dal Comitato Scientifico del Programma composto da

Mauro Crippa

Giancarlo Leone

Alberto Matassino

Mario Benedetto

Luca Pirolo

, Direttore Generale Informazione di Mediaset;, Presidente Associazione Produttori Audiovisivi;, Manager dell’audiovisivo e già Direttore Generale Rai;, giornalista e Professore aggiunto di Luiss Business School, e da, Professore associato in management.

Per passare ai principali docenti, chiamati a intervenire anche nella prossima edizione, tra cui:

Andrea Delogu

Paolo Liguori

Massimo Cinque

Gabriele Immirzi

Leonardo Pasquinelli

Paolo Salvaderi

Pier Paolo Cervi

Giannandrea Pecorelli

Domenico Catagnano

Laura Carafoli

Franco Ferraro

Francesco Vecchi

Antonella Dominici

Sonia Bruganelli

Cinzia Monteverdi

Duccio Forzano

, Vice Direttore Generale e Coordinamento Informazione Mediaset;, Direttore editoriale Tgcom24;, autore Rai;, Ceo Fremantle;, Ceo Endemol Shine;, Ad RadioMediaset;, Direttore Business Digital Mediaset;, produttore e Ceo Aurora Tv;, Vicedirettore Tgcom24;, Chief Content Officier Discovery;, Capo Redattore Skyktg24, autore e conduttore "Seven";, conduttore Mattino5;, Ad TIM Vision;, Ad SDL Tv;, Ceo Loft Tv – Il Fatto;, regista e direttore creativo Loft Tv.

In questo contesto, il mercato vede trasformare non solo i linguaggi, ma interi prodotti a partire dai processi produttivi e dalle

professionalità

che in essi sono coinvolte. Di qui l'intenzione di Luiss Luiss Business School di proporre una platea di professionisti, anche giovani, un programma che risponda alle loro esigenze nonché quelle del confronto dei media e dell'audiovisivo appena descritto. Dal focus sulla tv, l'attenzione sarà incentrata su tutto ciò che oggi è fruibile attraverso lo schermo ma anche attraverso i cosiddetti "nuovi media", dando dunque risalto alla funzione della crossmedialità, alla contaminazione tra linguaggi ma anche e soprattutto tra media, che vede il formato video fare da traino a tutte le nuove modalità di comunicazione. Il tutto arrivando anche alla modalità di costruzione, progettazione e divulgazione dei nuovi formati come podcast e nuovi prodotti che un mercato in continua trasformazione richiede.

Dalle

figure professionali

coinvolte nella filiera produttiva come producer, addetti alla produzione e post produzione, assistenti di studio e alla regia, sino a chi lavora direttamente sul prodotto, giornalistico e d'intrattenimento, con funzioni autorali e redazionali. Poi ancora, manager con competenze in ambito editoriale nei vari settori dell'organizzazione d'impresa, dall'ambito gestionale alla comunicazione oggi protagonista, fino alla vasta platea di produttori di contenuti nel mercato della multimedialità e quanti intendano iniziare una nuova iniziativa nel settore dell'audiovisivo.

L'Executive Programme prevede 120 ore di formazione con la formula week-end , che vedono al centro della didattica l'attuale mercato della tv, dell'audiovisivo e dei format, il ruolo del management e delle nuove figure professionali che lavorano al prodotto, il ruolo dell'infotainment, dei nuovi media e le competenze che questo contesto richiede nel proporre nuovi prodotti nell'ambito dell'informazione e dell'intrattenimento.

L'

integrazione tra media tradizionali e nuovi

, che hanno originato il nuovo fenomeno della radiovisione, fino alle opportunità offerte dai social social a partire dalla loro contaminazione con la tv. Relativamente all'informazione, verrà approfondito il (nuovo) newsmaking , con le trasformazioni del racconto e delle esigenze che le redazioni oggi hanno rispetto alle figure professionali da coinvolgere, con competenze molto più diffuse e integrate rispetto al passato. Il tutto accompagnato da workshop in cui confrontarsi con professionisti e con il lavoro su prodotti e nuove proposte da offrire concretamente al mercato dell’audiovisivo, sviluppare con i partner dell’iniziativa didattica e della Scuola.

Al potenziamento dei contenuti dell'offerta formativa, anche il coinvolgimento di

APA, Associazione Produttori Audiovisivi

, punto di riferimento nel panorama nazionale per i produttori di serie televisive, film, intrattenimento, documentari e animazione, partner del progetto. Un valore aggiunto a cui si somma a quello del network di Luiss Business School, una platea di aziende e realtà di primo piano, a partire dal partner del programma, cui le figure professionali, così formate, saranno destinate.