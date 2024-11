Al Food Retail Show l’analisi di EY sulla creazione del valore nella filiera food

Riccardo Passerini, Consumer, Products and Retail Consulting Leader di EY Italia: “Il nostro progetto “Value For Food” ha l’ambizione di creare valore nella filiera agroalimentare italiana e innescare meccanismi di pensiero strategico comuni tra tutti i player della filiera, reinventando le modalità di collaborazione tra di essi. In quasi due anni, abbiamo raggiunto grandi risultati coinvolgendo oltre 50 aziende e azionando numerosi progetti pilota di valore. Durante gli incontri con le aziende partner di Value For Food abbiamo riscontrato come salute, sostenibilità e accessibilità economica siano pilastri fondamentali nelle scelte di acquisto dei consumatori. Queste priorità sono confermate anche dall’EY Future Consumer Index, che riporta l’accessibilità economica (39%) e la salute (23%), rispettivamente al primo e secondo posto, nelle priorità dei consumatori italiani”.