Afghanistan, apre a Kapisa il primo e unico orfanotrofio femminile del Paese

La necessità di luoghi sicuri come gli orfanotrofi è sempre più importante in questo contesto dove prevalgono povertà e insicurezza. Gli orfanotrofi svolgono un ruolo cruciale nel sollevare le famiglie che vivono in estrema povertà e non possono permettersi di provvedere ai bisogni primari dei loro figli, garantendo accoglienza, istruzione e accesso alle cure. Un’isola di salvezza per non soccombere a fame, violenza, matrimoni precoci, abusi domestici, lavoro minorile.