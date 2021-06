Affitti brevi, Italianway lancia la startup Buytorent

Italianway , il primo operatore sul mercato italiano degli affitti brevi (che dal primo gennaio al 20 giugno 2021 ha già registrato un transato di 9,5 milioni di euro di cui 2,6 milioni solo nel mese in corso) scommette sulla startup innovativa Buytorent dedicata alla compravendita di case già messe a reddito tramite locazioni brevi: per ogni immobile in vendita indicati il valore e la redditività annua di cui ha goduto il “vecchio” proprietario oltre al calcolatore del mutuo e alla previsione per i mesi futuri con il rendimento stimato mensile a beneficio dell’acquirente.

Se si acquista un bilocale a Milano con un investimento medio di 450.000 euro, si può aspirare ad una redditività che va da un minimo del 3% ad un massimo del 5%, al netto dei costi di gestione e di intermediazione.

Con un quinto di tale budget si può invece raggiungere il doppio della redditività investendo su una casa al mare in una destinazione secondaria come Balestrate, in provincia di Trapani.

Nel mezzo ci sono destinazioni emergenti come Trapani stessa dove, con un investimento medio di 120.000 euro, è possibile ottenere un reddito annuo superiore al 5% e godersi anche la casa per l'uso diretto nei periodi di bassa stagione.

A vantaggio degli investitori, messe nero su bianco sulla piattaforma anche piantine e planimetrie, insieme ad informazioni strategiche sull’azienda di property manager, Italianway o un partner del suo network, che gestisce la locazione breve dell’immobile.

Il progetto è nato per intercettare i desiderata dei Millenials, sempre più nomadi digitali così lontani dal concetto di prima casa come must have ma interessati ad acquistare un immobile in una big city o in destinazioni meno note del Sud e delle Isole, per fruirne come cittadini temporanei e trarne una rendita nel momento in cui il lavoro li porti altrove, e di investitori stranieri, che si innamorano delle destinazioni italiane ma che poi sono impossibilitati a fruire della proprietà acquistata se non per periodi brevissimi e necessitano di una gestione ad hoc.

Buytorent, che si rivolge a chi vuole investire acquistando una casa già messa a reddito tramite il circuito Italianway, quindi con gestione garantita da parte di operatori professionali, nasce da un’idea di Guido Foraci, founder della start up innovativa, ex market manager Sicilia e del programma Vacation Rental Italia per Expedia, prima di passare quest’anno con il ruolo di Direttore Commerciale ad Italianway, dove è subentrato a Davide Scarantino, che resta Presidente Italianway e diventa AD di Buytorent.

“Si tratta della prima piattaforma per investire su immobili a reddito chiavi in mano - spiega Foraci - ed attualmente sul portale Buytorent abbiamo in vendita una decina di immobili già a reddito tramite il network Italianway, quindi gestiti direttamente dalla nostra azienda o da uno dei nostri partner: di questi immobili il potenziale acquirente può visionare in tempo reale una serie di informazioni strategiche come il valore e la redditività annua di cui ha goduto il vecchio proprietario oltre alla previsione per i mesi futuri con il rendimento stimato mensile rispetto ai valori storici. Insieme al calcolatore del mutuo, a vantaggio degli investitori, messe nero su bianco sulla piattaforma anche localizzazione, piantine e planimetrie, classe energetica e così via, insieme ad una serie di informazioni dedicate al gestore e all’azienda di property manager, Italianway o un partner del suo network, che ha in gestione l’immobile, altro grande elemento di trasparenza nella nostra piattaforma”.