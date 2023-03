A Roma e Varese si è tenuto il doppio evento "Io Conto, digitale e consapevolezza finanziaria si incontrano"

Concretizzare un'idea richiede impegno, tempo e... denaro. Così è nato "Io Conto. Digitale e consapevolezza finanziaria si incontrano", un doppio evento ideato da ING Italia e Fondazione Mondo Digitale (a Castellanza (VA) e Roma ) in cui ragazzi e ragazze tra i 16 e i 19 anni si sono messi alla prova durante la Global Money Week (20-26 marzo), la campagna globale dedicata all'educazione finanziaria dei più giovani. ING Italia è entrato quindi a far parte di Coding Girls, il programma di Fondazione Mondo Digitale nato per allenare le nuove generazioni alle discipline STEAM.

L'educazione finanziaria è fondamentale, ma tutt'altro che scontata: lo dicono i dati e le ricerche. Fondamentale non solo per gestire al meglio il risparmio privato, evitando di fare errori o scelte di investimento senza consapevolezza, ma anche per lo sviluppo di qualsiasi progetto che preveda l'impiego e la pianificazione di risorse economiche e finanziarie.

In Italia non eccelliamo - In Italia non eccelliamo: il rapporto 2022 della Consob sulle scelte di investimento delle famiglie italiane evidenzia una mancanza diffusa di conoscenze finanziarie, anche sui concetti di base come la diversificazione degli investimenti; un'indagine del 2020 di Banca d'Italia ha rilevato che solo il 36% degli italiani ha una buona conoscenza dei principi base dell'economia e delle finanze; anche i giovani hanno bisogno di una maggiore consapevolezza nella gestione del denaro, come evidenziato da un'indagine del 2021 di Scuolazoo, che ha rilevato che solo il 10% degli studenti delle scuole superiori italiane ha una conoscenza adeguata delle questioni finanziarie.

Il doppio evento - Il 24 marzo, con il doppio evento a Castellanza (VA) e Roma, ING Italia e Fondazione Mondo Digitale hanno unito le forze per sensibilizzare i giovani sull'importanza di acquisire le conoscenze, le abilità e i comportamenti necessari per prendere decisioni finanziarie coerenti con le proprie aspirazioni, esigenze e possibilità. Lo hanno fatto lanciando loro una sfida (hackathon) proprio sul terreno in cui i giovani sono sicuramente più abili: tecnologie e competenze digitali. Obiettivo: mettere le potenzialità della tecnologia e del digitale a servizio di una migliore gestione e pianificazione finanziaria delle risorse. Dopo un percorso di formazione in ambito STEAM e programmazione, i ragazzi hanno quindi individuato un progetto e imparato a gestire il patrimonio personale necessario per realizzarlo. Il tutto programmando una App dedicata.

Perché proprio un'App? Perché diverse ricerche dimostrano come digitale ed educazione finanziaria possano essere preziosi alleati, in particolare tra i giovani. Tra i motivi: maggiore accessibilità (e risorse digitali offrono l'opportunità di accedere a informazioni e strumenti finanziari da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, attraverso dispositivi mobili come smartphone e tablet); gamification (l'uso di tecniche di gioco e di simulazione rende l'apprendimento dei concetti finanziari più divertente ed efficace; più coinvolgimento (le risorse digitali consentono un maggiore coinvolgimento degli utenti, che possono interagire con i contenuti e personalizzare l'apprendimento in base alle proprie esigenze e preferenze; strumenti di budgeting (app e software di budgeting possono aiutare a tenere traccia delle proprie spese e del proprio denaro).

Nei giorni che hanno precedeuto l'hackathon, ragazzi e ragazze hanno partecipato allo "START APP. Ideational Thinking: Laboratorio con Marvel" a cura di Fondazione Mondo Digitale. Marvel è un software online di prototipazione drag&drop intuitivo, che consente anche a chi non ha un background tecnico di creare app demo.

A Varese hanno partecipato partecipazione di: Roberta Cocco, esperta di trasformazione digitale ed empowerment femminile, Silvia Colombo, Head of External Communication & CSR – ING Italia, Cecilia Stajano, community manager Fondazione Mondo Digitale, Federico Visconti, rettore dell'Università LIUC. A Roma: Alfonso Molina, Direttore Scientifico Fondazione Mondo Digitale, Monica Lucarelli, Assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità.

I progetti vincitori - I progetti vincitori sono stati:

Roma

Miglior progetto al team Girls' Experiences per DBank

Menzione speciale progetto sostenibile al team Best Peano per Family Bank

Menzione speciale progetto innovativo al team I bimbi di Giggi per Invest me

Menzione speciale progetto creativo al team Poche, ma buone per Guida al risparmio

Varese

Miglior progetto al team GTA Fermi per la creazione di un'app che monitora i risparmi e suggerisce come investire al meglio in base alla propensione al rischio dell'utente.

Menzione speciale progetto sostenibile al team Economia Capitale per ComuniAmo

Menzione speciale progetto innovativo al team Trader Girls per Risparmia e Realizza

Menzione speciale progetto creativo al team S.N.A.M ECONOMY per Food Barter.

Il doppio evento si inserisce nel programma formativo Job Digital Lab realizzato da ING Italia per il rafforzamento delle competenze digitali nel nostro Paese (11mila le persone che hanno partecipato fino a oggi).

"Dal 2020 in ING Italia stiamo contribuendo con Job Digital Lab a sviluppare competenze 'a prova di futuro' con un'attenzione particolare a rafforzare le conoscenze digitali delle categorie più fragili, donne e giovani in primo luogo – afferma Silvia Colombo, Head of External Communication & CSR ING Italia -. Dare l'occasione a giovani studenti e studentesse di mettersi alla prova con una sfida concreta è per noi di ING un grande motivo di orgoglio".

"Siamo molto fieri di poter contare sulla presenza di ING nell'alleanza di Coding Girls. Con il programma Job Digital Lab - dichiara Mirta Michilli, direttrice generale Fondazione Mondo Digitale – vogliamo raggiungere più persone possibili con una formazione di qualità, perché più formazione significa contribuire a ridurre le distanze per rendere più inclusiva la società. Con #IOCONTO inauguriamo una collaborazione che amplifica l’impegno sulla diffusione delle competenze digitali come strumento per una migliore qualità di vita anche delle giovani donne".