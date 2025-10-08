"Longevity and Healthy Aging", a Roma il convegno sull'invecchiamento in salute

Tra i temi caldi all’ordine del giorno ci sono stati gli approfondimenti sui meccanismi fondamentali conosciuti come hallmarks of aging, con un focus sulle interazioni tra stress ossidativo, infiammazione cronica (inflammaging) e senescenza cellulare. Sono state inoltre presentate le innovazioni in ambito di medicina rigenerativa, innovazione scientifica e tecnologica. Si è discusso del ruolo cruciale del microbiota intestinale nella regolazione dell’invecchiamento sistemico e alle nuove evidenze scientifiche sull’efficacia della modulazione del microbiota anche mediante alimenti fermentati, probiotici e metaboliti postbiotici. L’ultimo importante capitolo dell’agenda è stato dedicato al rapporto tra malnutrizione, metabolismo e longevità con un’attenzione particolare agli interventi dietetici e nutraceutici per la prevenzione del declino fisico e cognitivo. Si è spaziato da temi quali la dieta chetogenica, il controllo della glicemia e del metabolismo dei lipidi per arrivare a discutere di strategie per contrastare la sarcopenia e le fragilità che colpiscono quanti non siano avviati a un percorso di invecchiamento in salute