A BTO 2024 l'esplorazione dell'equilibrio tra intelligenza artificiale e valore umano nel travel

Torna BTO - Be Travel Onlife alla Stazione Leopolda di Firenze il 27 e 28 novembre con il tema centrale "BALANCE: AI Confluence in Travel", un titolo che riflette un dibattito cruciale per il settore turistico: trovare l'equilibrio tra intelligenza artificiale e il valore insostituibile dell'interazione umana. La manifestazione di Regione Toscana e Camera di commercio di Firenze, organizzata da Fondazione Sistema Toscana, Toscana Promozione Turistica e PromoFirenze, e giunta alla sua sedicesima edizione, si distingue come uno degli appuntamenti italiani più importanti per operatori del turismo e innovatori digitali, presentando un programma elaborato da un team di 99 esperti sotto la direzione scientifica di Francesco Tapinassi declinato nei consueti quattro topic: Destination, Digital Strategy, Food & Wine Tourism e Hospitality.