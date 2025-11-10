L’identikit dei 18enni di oggi, la ricerca: ecco quali sono le loro aspirazioni e le loro paure

Dall’indagine emerge che in Italia i ragazzi nati nel 2007 sono 588mila. Il 52% sono maschi, il 48% femmine. Quasi tutti, il 98%, vivono ancora in famiglia e il 76% sono studenti. La presenza più consistente è nel Nord, pari al 26,5%. I neo (o quasi) 18enni sono nativi digitali, e sono nati nello stesso anno in cui è stato presentato il primo iPhone e sono arrivate in Italia YouTube e Facebook. Il 68,3% di loro, come detto, frequenta regolarmente i social, considerati un luogo di socializzazione reale. In ogni caso solo l’8,4% attribuisce importanza alla popolarità. Allo stesso tempo il 71% di loro dichiara di incontrare gli amici quotidianamente o più volte alla settimana. “I nostri giovani non sono schiavi dei social network, anzi: li usano in modo consapevole e critico, conoscono bene il rischio del furto dei dati e il cyberbullismo”, ha dichiarato Francesco Morace, presidente di Future Concept Lab.