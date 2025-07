Wella Italia, Antonella Chiariello nominata Country Manager e Amministratore Delegato

Antonella Chiariello è la nuova Country Manager e Amministratore Delegato di Wella Italia. La nomina è arrivata da Wella Company, leader globale nel settore della cosmesi per capelli e unghie, con effetto a partire dal 1° luglio 2025. Già CFO Italia & Grecia e Direttore Sviluppo Strategico per il mercato italiano, Antonella Chiariello porta in questo nuovo ruolo una profonda conoscenza del business e un’esperienza pluriennale in ambito finanziario e strategico maturata in aziende multinazionali del settore beauty e non solo, tra cui Nestlè, L’Oréal e Coty.