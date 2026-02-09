"La Ripartenza, liberi di pensare", arriva a Milano la decima edizione dell'evento ideato da Nicola Porro

La sessione mattutina del 12 febbraio si aprirà alle ore 10:30 con "Una Zanzara nella zuppa", lettura dei giornali dai toni liberali e irriverenti realizzata da Porro e Giuseppe Cruciani. A seguire, dalle ore 11:15, si terrà la tavola rotonda "Investimenti stranieri", a cui prenderanno parte: Mara Panajia, AD e Presidente Henkel Italia; Pasquale Frega, presidente e Amministratore Delegato Philip Morris Italia; Matteo Sarzana, Country Manager per l'Italia e il Sud Est Europa di Airbnb; Simone Demarchi, Amministratore Delegato di Axpo Italia; Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale ITA Airways; Marco Cerrato, Tributarista | Co-managing Partner Maisto e Associati.