Bluserena entra nel Guinness World Records con la sdraio più grande del mondo

Marcello Cicalò, CEO di Bluserena Hotels & Resorts, ha detto: “Conquistare il Guinness World Records per la sdraio più grande del mondo è un’emozione straordinaria e un traguardo che ci riempie di orgoglio. La sdraio è un’icona assoluta della vacanza italiana, un simbolo culturalmente legato alla classica villeggiatura al mare, un oggetto che richiama immediatamente la Dolce Vita, il mare, la famiglia, gli amici e il piacere di rallentare. Portare in Italia un record appartenuto precedentemente all’Inghilterra è per noi motivo di grande soddisfazione. Ricevere questo riconoscimento internazionale e poterlo condividere con il pubblico nel cuore di Milano rende questo traguardo ancora più significativo. È un regalo che abbiamo voluto fare a noi stessi, ai nostri ospiti e a tutte le persone che in questi quarant’anni hanno contribuito a rendere Bluserena ciò che è oggi”. L’installazione sarà poi trasferita presso il Sibari Green Resort in Calabria, dove troverà una collocazione permanente.