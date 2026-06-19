Bluserena entra nel Guinness World Records con la sdraio più grande del mondo

Bluserena Hotels & Resort è entrata nel Guinness World Records: il gruppo ha conquistato il primato per la sdraio più grande del mondo. Si tratta di un’installazione che da oggi 19 giugno e fino a domenica 21 dominerà Piazza Gae Aulenti a Milano, trasformando uno degli spazi urbani più famosi della città in un simbolico angolo di mare. Dalle ore 10 alle 19 i visitatori potranno accomodarsi nell’area solarium ricreata e partecipare a una meditazione guidata gratuita di 5 minuti, fruibile tramite cuffie wireless e accompagnata da una traccia audio con il suono delle onde del mare. L’iniziativa fa parte delle celebrazioni di Bluserena per il suo quarantesimo anniversario: l’installazione è di 9 metri di lunghezza e 9 metri di altezza, cioè una dimensione paragonabile a quella di un edificio di tre piani, superando così la celebre sdraio di Bournemouth sulla costa meridionale dell'Inghilterra.
La soddisfazione di Bluserena
Marcello Cicalò, CEO di Bluserena Hotels & Resorts, ha detto: “Conquistare il Guinness World Records per la sdraio più grande del mondo è un’emozione straordinaria e un traguardo che ci riempie di orgoglio. La sdraio è un’icona assoluta della vacanza italiana, un simbolo culturalmente legato alla classica villeggiatura al mare, un oggetto che richiama immediatamente la Dolce Vita, il mare, la famiglia, gli amici e il piacere di rallentare. Portare in Italia un record appartenuto precedentemente all’Inghilterra è per noi motivo di grande soddisfazione. Ricevere questo riconoscimento internazionale e poterlo condividere con il pubblico nel cuore di Milano rende questo traguardo ancora più significativo. È un regalo che abbiamo voluto fare a noi stessi, ai nostri ospiti e a tutte le persone che in questi quarant’anni hanno contribuito a rendere Bluserena ciò che è oggi”. L’installazione sarà poi trasferita presso il Sibari Green Resort in Calabria, dove troverà una collocazione permanente.