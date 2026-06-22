Turismo e cambiamenti climatici - Secondo la Royal Society for the Protection of Birds, che è responsabile della conservazione della foresta, la morte della quercia potrebbe essere stata accelerata da una serie di fattori. Innanzitutto, i ripetuti interventi strutturali compiuti negli ultimi anni per cercare di salvarla. Ma anche la vivace attività turistica intorno all’albero e gli effetti del cambiamento climatico, con la siccità e le ondate di calore sempre più frequenti e intense. Le prime recinzioni e le mancate protezioni contro l’afflusso di turisti Major Oak è oggetto di interesse per gli scienziati da alcuni secoli. Già nel Settecento la quercia fu descritta come una "maestosa rovina", mentre a inizio Novecento furono installate alcune catene di sostegno. Solo negli anni Settanta fu costruita la recinzione intorno all’albero, pensata per proteggere le sue radici dal ripetuto calpestio dei visitatori. Camminando intorno al tronco, milioni di persone hanno contribuito a compattare il suolo e renderlo sempre più duro e, di conseguenza, meno permeabile. E sempre dagli anni Settanta, i suoi rami più massicci sono sostenuti in parte da un sistema di impalcature. E secondo alcuni esperti, proprio tutti questi interventi potrebbero aver accelerato la morte naturale dell’albero.