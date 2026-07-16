A Milano arriva il “Lido Coca-Cola”, un’oasi urbana ispirata all’estate italiana

A Milano sta per arrivare “Lido Coca-Cola”: dal 23 al 26 luglio infatti l’azienda globale di bevande porterà nel cuore della città un’esperienza che ricrea al BAM – Biblioteca degli Alberi di Milano nel quartiere Porta Nuova l’atmosfera, i colori e il divertimento delle estati italiane. Lo spazio Coca-Cola è pensato per celebrare l’autenticità dell’estate italiana, invitando il pubblico a fermarsi, rallentare e ritrovare il piacere dello stare insieme. L’esperienza sarà anche l’occasione per scoprire il nuovo look di Coca-Cola: si tratta di un’evoluzione visiva che reinterpreta in chiave contemporanea gli elementi iconici del brand, rendendoli sempre più distintivi e riconoscibili.
L’ambiente al “Lido Coca-Cola”
Presso il “Lido Coca-Cola” i visitatori potranno immergersi in un ambiente che richiama alcuni dei simboli più riconoscibili della stagione estiva: sabbia, passerelle in legno, ombrelloni a righe e sdraio. Il Lido propone un palinsesto che accompagna il pubblico nei diversi momenti della giornata: dalla pausa pranzo all’afterwork fino agli appuntamenti serali. Durante la fascia centrale della giornata, dalla 12:30 alle 18, la “Pausa Estate” offre uno spazio di svago dedicato in particolare agli office worker, con attività gratuite come jukebox con musica italiana, flipper, calcio balilla, bocce sulla sabbia e gadget brandizzati.
La serata al Lido
Dalle 18 alle 20, invece, il Lido si anima con la “Golden Hour Italiana”: si tratta di un momento di relax e socialità dove musica, giochi e atmosfera estiva accompagnano il passaggio dal lavoro alla sera. In chiusura, fino alle 21:30, spazio infine al DJ set che trasforma il Lido in un punto di ritrovo urbano: una celebrazione della musica italiana pensata per rendere l’appuntamento ancora più coinvolgente e in linea con lo spirito conviviale della stagione. L’accesso al Lido è gratuito e fino a esaurimento posti.