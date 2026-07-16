A Milano arriva il “Lido Coca-Cola”, un’oasi urbana ispirata all’estate italiana

A Milano sta per arrivare “Lido Coca-Cola”: dal 23 al 26 luglio infatti l’azienda globale di bevande porterà nel cuore della città un’esperienza che ricrea al BAM – Biblioteca degli Alberi di Milano nel quartiere Porta Nuova l’atmosfera, i colori e il divertimento delle estati italiane. Lo spazio Coca-Cola è pensato per celebrare l’autenticità dell’estate italiana, invitando il pubblico a fermarsi, rallentare e ritrovare il piacere dello stare insieme. L’esperienza sarà anche l’occasione per scoprire il nuovo look di Coca-Cola: si tratta di un’evoluzione visiva che reinterpreta in chiave contemporanea gli elementi iconici del brand, rendendoli sempre più distintivi e riconoscibili.