La lavastoviglie compie 140 anni, storia di un'invenzione che ha "salvato" il tempo libero

Oltre l'Atlantico - All’inizio del Novecento, l’idea attraversa l’Atlantico e trova terreno fertile nell’Europa che si elettrifica. Ma è nel secondo dopoguerra, con il boom economico e la cucina che diventa cuore tecnologico della casa, che la lavastoviglie entra davvero nell’immaginario collettivo. Negli anni ’50 e ’60 l’elettrodomestico diventa simbolo di progresso. In Italia la lavastoviglie inizia ad arrivare nelle cucine delle famiglie in crescita. . La promessa è semplice e potente: delegare la fatica ripetitiva alla tecnologia. Nel frattempo, l’ingegneria fa passi da gigante. Dai modelli rumorosi e assetati d’acqua si passa a macchine sempre più efficienti, capaci di consumare meno litri per ciclo e di ottimizzare temperatura e detersivo. Oggi i sensori “leggono” il carico, modulano i getti, riducono gli sprechi. Il risultato? Piatti puliti con un impatto ambientale spesso inferiore al lavaggio a mano.