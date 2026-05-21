"Dante Inferno": a Napoli una mostra immersiva tra arte e tecnologia con la voce di Luca Ward

La scelta della sede e della città partenopea non è affatto casuale, come sottolineato sia dalle istituzioni locali sia da autorevoli intellettuali. Maurizio De Giovanni ha definito Napoli la città più dantesca in assoluto, un territorio costantemente in bilico tra il fuoco dei Campi Flegrei e l'azzurro del mare, un limbo perfetto per ospitare una discesa negli inferi che è prima di tutto un esame di coscienza. Le istituzioni cittadine hanno supportato l'evento vedendovi un'importante occasione di open innovation in grado di unire turismo e divulgazione culturale.